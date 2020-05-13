البيت الابيض: نائب الرئيس بنس "سيبقي على مسافة" بينه وبين ترامب

أعلن البيت الابيض أن نائب الرئيس مايك بنس، الذي أصيبت المتحدثة الإعلامية باسمه بفيروس كورونا، قرر عدم الاقتراب كثيرا من الرئيس دونالد ترامب و"الإبقاء على مسافة" معينة بينهما لعدة ايام.
وكانت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له الاسبوع الماضي كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس قد جاءت ايجابية، إضافة الى جندي في موكب ترامب ايضا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني إن بنس الذي يترأس خلية العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا "اتخذ قراره بالابقاء على مسافة" من الرئيس لعدة أيام.
وأضافت "أود أن أشير فقط الى أن هذا هو قراره الشخصي"، مشيرة الى أن مدة هذا الاجراء سيحددها بنس نفسه حيث أن "هذا القرار يعود الى نائب الرئيس".
وصرّح ترامب الإثنين أن بنس خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية.
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