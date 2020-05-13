برنامج الأغذية العالمي: نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أفادت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليزابيث بايرز أن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين.
وأشارت أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا من شمال غربي سوريا منذ كانون الأول 2019، بسبب النزاعات الدائرة، لافتة أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا.
وذكرت أنهم يواصلون إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين عبر تركيا، مشيرة أنهم بالتعاون مع شركائهم قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال شهر آذار الفائت، حيث أن هذا الغذاء ضروري للحفاظ على قوة الناس وأنظمتهم المناعية.
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