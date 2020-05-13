برنامج الأغذية العالمي: نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أفادت المتحدثة الإعلامية باسم ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة اليزابيث بايرز أن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام ​الأمن​ الغذائي في ظل ظهور ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين.

وأشارت أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا من شمال غربي ​سوريا​ منذ كانون الأول 2019، بسبب النزاعات الدائرة، لافتة أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أنهم يواصلون إيصال ال​مساعدات​ الغذائية للمحتاجين عبر ​تركيا​، مشيرة أنهم بالتعاون مع شركائهم قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال شهر آذار الفائت، حيث أن هذا الغذاء ضروري للحفاظ على قوة الناس وأنظمتهم المناعية.

