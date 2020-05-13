شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: هناك مجهودا كبيرا لتوعية المواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إن هناك مجهودا كبيرا لتوعية المواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: نحن في مجلس النواب نتخذ الإجراءات الوقائية من بوابات تعقيم وتم تقسيم القاعات ومراعات التباعد الاجتماعى واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قال خلال مداخلة هاتفية بإكسترا نيوز مع الإعلامية أية عبد الرحمن: كنا نتوقع أن يصاب أحد أعضاء مجلس النواب ونحن من أكثر الناس تواجدا في الشارع، لأننا نمر على أسر المصابين وهناك مجهودات كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: نتمنى للزميلة النائبة الدكتور شيرين فراج المصابة بكورونا الشفاء العاجل، وكان لابد من سرعة مناقشة موازنة الدولة في ظل هذه الإجراءات لأنها مهمة قومية، وكنا متوقعين أن يصاب منا أعضاء.

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وكان قطاع الطب الوقائي الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغ بإصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبتت إيجابية التحليل.

وتداول النواب على جروبات الواتس بينهم خبر إصابة النائبة وتم التنبيه على النواب الذين خالطوا النائبة بعزل أنفسهم 14 يوما.