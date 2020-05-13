استطلاع يكشف تراجع شعبية ترامب وتفوق بايدن بسبب كورونا

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الماضي، مع تزايد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ليتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق 8 نقاط، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.



وأظهر الاستطلاع ،الذي نشر الثلاثاء، أن 41 % من الأمريكيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع أربع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ولم يؤيد 56 % ترامب، بزيادة قدرها 5 % في الفترة الزمنية ذاتها.

كما وجد الاستطلاع أن 46 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيصوت 38 % لترامب، وكان بايدن متفوقا بنقطتين فقط في استطلاع رويترز الأسبوع الماضي.

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ويتزايد انتقاد الأمريكيين على ما يبدو لطريقة معالجة ترامب للأزمة الصحية، ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن الذين لا يوافقون على أداء ترامب في إدارة الاستجابة للوباء في البلاد يفوق عدد الموافقين على أدائه بنسبة 13 %، وهو أعلى مستوى لعدم التأييد منذ مارس/ آذار الماضي.

ويتقدم بايدن عادة على ترامب في استطلاعات الرأي هذا العام، لكن تقدمه كان يتقلص بشكل مطرد حتى هذا الأسبوع.

ويرى الرأي العام أن ترامب أقوى في توفير الوظائف بينما بايدن ملائم أكثر في التعامل مع قضايا الصحة، وأظهر استطلاع الرأي أن الجمهور منقسم بشأن المرشح الذي سيكون أفضل في التعامل مع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في أرجاء الولايات المتحدة، وحصل على إجابات من 1112 أمريكيا بالغا، من بينهم 973 عرفوا أنفسهم بأنهم ناخبون مسجلون.