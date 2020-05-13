زلزال شدته 6.5 درجات وقع قرب جزيرة سانتا كروز في المحيط الهادئ

أعلن مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط، أنّ "زلزالًا شدّته 6.5 درجات وقع قرب جزيرة سانتا كروز في المحيط الهادئ"، موضحًا أنّ "مركز الزلزال وقع على عمق 129 كيلومترًا".
من جهته، لفت المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المدّ، إلى "أنّه لا يتوقّع حدوث موجات مدّ بعد الزلزال".
مع الإشارة إلى أنّ جزيرة سانتا كروز هي إحدى جزر القناة في كاليفورنيا وتُعتبر أكبر جزرها، وهي أكبر الجزر المطلّة على كاليفورنيا وتبلغ مساحتها 250 كلم مربع؛ وإداريًّا هي جزء من مقاطعة سانتا باربارا.
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