كشفت لجنة الصحّة الوطنيّة في الصين، عن "تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البر الرئيسي"، مقابل حالة واحدة سُجّلت في اليوم السابق.
وأوضحت في نشرتها اليوميّة، أنّ "6 من الحالات الجديدة هي إصابات محليّة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين"، لافتةً إلى أنّ "الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي". وذكرت أنّ "الصين سجّلت أيضًا ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض"، مقابل 15 حالة في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية بالصين سجلت 7 حالات جديدة بفيروس "كورونا" بالبر الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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