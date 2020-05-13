السلطات الصحية بالصين سجلت 7 حالات جديدة بفيروس "كورونا" بالبر الرئيسي

كشفت لجنة الصحّة الوطنيّة في ​الصين​، عن "تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البر الرئيسي"، مقابل حالة واحدة سُجّلت في اليوم السابق.

وأوضحت في نشرتها اليوميّة، أنّ "6 من الحالات الجديدة هي إصابات محليّة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين"، لافتةً إلى أنّ "الحالة الواردة من الخارج رُصدت في ​شنغهاي​". وذكرت أنّ "الصين سجّلت أيضًا ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض"، مقابل 15 حالة في اليوم السابق.