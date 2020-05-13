الولايات المتحدة تسجل 1,894 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت ​الولايات المتحدة الاميركية​ 1,894 وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246، وفق احصاء لجامعة "جونز هوبكنز" حتى ​الساعة​ 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء "كوفيد-19" الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد ​الإصابات​ المؤكدة 1,367,927، وفق ​الجامعة​ التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.