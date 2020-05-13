تسجيل 353 حالة وفاة و1997 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المكسيك

أكّدت وزارة الصحة ​المكسيك​ية، "رصد 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى 353 حالة وفاة جديدة"، في أشد أيام تفشّي الفيروش في المكسيك منذ بداية الجائحة. وأوضحت في بيان، أنّ "الزيادة الجديدة في حالات الإصابة قد رفعت عدد الحالات المؤكّدة إلى 38324، بالإضافة إلى 3926 حالة وفاة في المجمل".

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