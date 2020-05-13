شفاء معمّرة إسبانية تبلغ 113 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا

تماثلت امرأة اسبانية تبلغ 113 عاما ويعتقد أنها أكبر معمّرة في ​إسبانيا​ الى الشفاء بعد إصابتها ب​فيروس كورونا​، حيث تمكنت من التغلب على مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار الرعاية الذي تقيم فيه، بحسب ما أفاد الدار أمس.

والتقطت ماريا برانياس العدوى في أبريل في دار "سانتا ماريا دل تورا" للرعاية في مدينة أولوت في شرق ​اسبانيا​، حيث عاشت خلال السنوات العشرين الماضية وحاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفشي وحيدة معزولة في غرفتها.

وقالت متحدثة باسم الدار "لقد نجت من المرض وهي في وضع جيد"، مشيرة الى أن أعراضا خفيفة ظهرت عليها.

واضافت المتحدثة "إنها تشعر بالارتياح الآن، وأجرت فحصا الأسبوع الماضي كانت نتيجته سلبية".

وتم عزل برانياس لأسابيع في غرفتها وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وفق ​تقرير​ لقناة "تي في 3" الكتالونية تضمن لقطات لها.

ويمكن سماع برانياس في التقرير وهي تصف العاملين في دار الرعاية بـ"الودودين جدا والمتيقظين للغاية".

وعندما سألها موظف عن سر عمرها الطويل، أجابت برانياس بكل بساطة أنها فقط محظوظة كونها تتمتع "بصحة جيدة".

ولفتت المتحدثة الى أن دار "سانتا ماريا دل تورا" سجلت "عدة" ​وفيات​ مرتبطة بالفيروس خلال فترة تفشي الوباء.

وقالت روزا ابنة برانياس في التقرير التلفزيوني إن والدتها "في حالة جيدة، وهي تريد أن تتحدث وتشرح وتفكر، لقد استعادت نفسها مجددا".

ولدت ماريا برانياس في 4 اذار 1907 في ​سان فرانسيسكو​ في ​الولايات المتحدة​ حيث كان والدها الذي يتحدر من شمال إسبانيا يعمل كصحافي. وخلال الحرب ​العالم​ية الأولى عادت برانياس الى اسبانيا على متن ​سفينة​ لتتزوج وتنجب ثلاثة أطفال وتنجو من وباء ​الإنفلونزا​ الإسبانية الذي اجتاح العالم بين عامي 1918 و1919، وايضا من الحرب الأهلية الاسبانية (1936-1939).

