الجمهورية: حتي رفض اقتراح حسن أن تكون رحلات عودة المغتربين يوما تلو الآخر وليس متتالية باليوم الواحد

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ عرض في بداية جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، للوضع المستجد حول فيروس "كورونا"، طالبًا إعلان الاقفال العام، واقترَح إعادة النظر في رحلات عودة المغتربين من الخارج، طالبًا أن تكون يومًا بعد يوم وليس رحلات متتالية في اليوم الواحد".

ولفتت المعلومات إلى أنّه "حصل نقاش في هذا الأمر بين جميع الوزراء، ورأى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ أنّ تعديل مواقيت الرحلات ربّما سيخلق إشكالات بالنسبة إلى الحجوزات والأذونات مع الدول الّتي ستنطلق منها الطائرات. ورفض حتي اقتراح وزير الصحة، مؤكّدًا ضرورة التشدّد في ملاحقة المغتربين ومراقبتهم، للتأكّد من أنّهم يلتزمون ​الحجر المنزلي​ الصحيح تحت طائلة المسؤوليّة؛ وتَقرّر التشدّد مع الدول الّتي أظهرت الرحلات الّتي أتت منها وجود إصابات وكانت فحوص الـ"PCR" فيها إيجابيّة".

وأشارت إلى أنّه "طُلب من وزيري الداخلية و​البلديات​ والدفاع الوطني السهر على تنفيذ إجراءات التشدّد المتَّخذة للوقاية من الوباء، سأل وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ عن إمكانيّة تأثير الحالة المستجدّة في هذا المجال على فتح ​المدارس​ و​الجامعات​، الّتي سبق وأعلن مواقيت إعادة فتحها. فطُلب منه التريّث في انتظار حصيلة الإقفال العام، وفي ضوء النتائج يتّخذ القرار المناسب".

وأوضحت أنّ "كذلك، أُثير موضوع إعطاء بعض الدول إفادات مزوّرة مدفوعة بعدم وجود "كورونا" إلى اللبنانيّين العائدين، وتقرَّر التواصل مع السفارات في الخارج الّتي تتواصل بدورها مع السلطات المحليّة لمنع هذا الأمر، وتبيّن أنّ معظم هذه الدول إفريقيّة".