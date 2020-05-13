الصليب الاحمر: لم يصدر أي بيانات متعلقة باصابات كورونا

اعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ في بيان، بأنه "يتم التداول عبر ​المواقع الالكترونية​ عن معلومات متعلقة ب​اصابات​ ​كورونا​ على انها بيانات صادرة عن الصليب الأحمر اللبناني، يهم ​الصليب الاحمر اللبناني​ ان يوضح أنه لم يصدر أي بيانات في هذا الموضوع، وان المعلومات او البيانات الرسمية تصدر فقط عن الادارة المركزية للجمعية وتنشر على موقع الجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها". إضغط للمزيد

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