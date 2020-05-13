حمد حسن: موقع المسؤولية الشفاّفة يحتّم التدقيق في البيانات المرفقة للمستشفيات

اشار ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "موقع المسؤولية الشفاّفة يحتّم التدقيق في البيانات المرفقة للمستشفيات أصحاب الحقوق دون واسطة باللبناني؛ ومن قيامها بإلتزاماتها تجاه الكادر المضّحي التمريضي، الشعاعي، المخبري، الإداري والخدماتي، ممن بحبِهم وتضحياتهم نلتمس الرأفة والشفاء، اضاف قائلا "إنصاف الممرض واجب".

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