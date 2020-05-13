ميركل تدعم إصلاحات أوكرانيا

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوكرانيا بتقديم مزيد من الدعم لتنفيذ إصلاحات. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، أن ميركل قالت خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الإصلاحات في مجالات اللامركزية والطاقة والقضاء ومكافحة الفساد. وأضاف زايبرت، إن شميهال وعد بتنفيذ مزيد من الإصلاحات، خلال تنسيق وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.



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