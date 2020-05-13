العنف يطرد 23 ألفا من نيجيريا

ذكرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن 23 ألف نيجيري اضطروا للفرار إلى

النيجر في شهر أبريل الماضي بسبب العنف الدائر في بلادهم.

وقال متحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي في جنيف: إنه منذ أبريل العام الماضي، فر أكثر من 60 ألف نيجيري من ولايات بشمال غربي البلاد من الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة، حيث لجأ الكثيرون لمنطقة مارادي في النيجر، وسُمح لهم بالسعي للحصول على الحماية، قالت المفوضية إنها قلقة بشأن تصاعد أعمال العنف، وحقيقة أنها تمتد إلى النيجر.