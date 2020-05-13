الخلافات تحل تنفيذي النهضة التونسي

بعد تفاقم الخلافات بين القيادات الشابة والمخضرمين، كشف مصدر من حزب حركة النهضة التونسي الشريك في الائتلاف الحكومي عن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي بحل المكتب التنفيذي للحزب.

وتحدث المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه عن الاستعداد لطرح قائمة بديلة من قبل رئيس الحركة في اجتماع لمجلس الشورى في دورته القادمة، وسيتولى مجلس الشورى الهيئة الأعلى في الحزب مناقشة القائمة الجديدة والتصويت عليها.

ولم تتضح أسباب حل المكتب الحالي، ولكن الخلافات الداخلية قائمة بين القيادات المخضرمة والشابة بشأن طريقة إدارة الهياكل وتجميع السلطات بين يدي رئيس الحركة، وسط استقالات لقيادات وازنة.

ويستعد الحزب لعقد مؤتمره الحادي عشر في وقت لاحق من هذ العام، وتتصدر عناوينه المستقبل للزعيم التاريخي للحزب على رأس الحركة.