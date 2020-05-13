أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو استقالة اثنين من مستشاريه، بعد توجيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اتهامات إليهما، بالتورط في محاولة غزو فاشلة للبلاد بواسطة مرتزقة. وأكد بيان صادر عن مكتب جوايدو استقالة الخبير الإستراتيجي خوان خوسيه رندون، والنائب سيرجيو فرجارا، من مهامهما الاستشارية. ويحاول جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي يعترف به أكثر من 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيسا عام 2018 في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة. لكن مادورو يتمتع بدعم القوات المسلحة، التي أحبطت محاولة الغزو من مجموعة من المرتزقة قبل نحو أسبوع. إذ تم اعتقال 45 شخصا لتورطهم المفترض في هذه العملية الفاشلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة مستشارَين لجوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.