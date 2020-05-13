مصرع جنود في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية لفرانس برس، بأن 4 جنود على الأقل من بوركينا فاسو قُتلوا في هجوم شنه جهاديون، أول من أمس، في مناطق مضطربة شمال البلاد.

وقال مصدر أمني، إن جهاديين نصبوا كمينا للجنود على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر، في محافظة ياجا، مما أسفر عن مقتل 4 فيما لا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين. وأكد أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين، وتعقّب المهاجمين.

وأضاف، بأن الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود إلى الآخر، وتقوم بشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر. وقال المصدران، إن الهجوم وقع في قرية كانكانفوجول.