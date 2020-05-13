زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه، مما أدى إلى إصابة صياد بعيار ناري.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة صياد فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ظهره، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.