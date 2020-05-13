انتهاكات جديدة لأجواء لبنان

عاد طيران الاستطلاع من دون طيّار التابع لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إلى انتهاك سيادة الأجواء الجنوبية اللبنانية بشكل مكثف، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلّقة بهذا الشأن، خصوصاً القرار رقم 1701.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان أشار إلى انتهاك 7 طائرات «مسيّرات» استطلاع إسرائيلية على فترات متوالية، من فوق عدد من القرى والبلديات الجنوبية منفّذة طيرانا دائريا، ومن ثم غادرت من حيث أتت.