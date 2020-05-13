640 حقيبة إيوائية لنازحي صعدة وإغاثة في باكستان والضفة والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية والمواد الإغاثية في عدد من الدول، وجرى توزيع 640 حقيبة إيوائية للنازحين في مناطق حيران وعبس وحرض وبني حسن والدير والسادة الظهر والملاصية والحجافية وبني حسين وحرض الغرزة والعتنة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 3191 فردا. كما وزّع المركز 2328 كرتون تمر للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المضفر بمحافظة تعز، استفاد منها 2,328 أسرة، كذلك جرى توزيع 390 سلة غذائية رمضانية، تزن 28 طنًا و860 كيلو جراماً، للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 208 أسر.

اليوم الـ14

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الرابع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وجرى توزيع 1,268 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,608 أفراد، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,200 فرد, و226 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,356 فردا، و342 سلة غذائية تزن 11 طنًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 2,052 فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 17,591 سلة غذائية. ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

سلال رمضانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية. وجرى توزيع 1,705 سلال غذائية رمضانية استفاد منها 8525 فردا، منها 440 سلة غذائية في محافظة سلفيت، و390 سلة غذائية في محافظة طولكرم، و350 سلة غذائية في محافظة قلقيلية، و525 سلة غذائية في محافظة غزة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان.

مستفيدون

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة، السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 2,800 سلة غذائية في ولاية شمال دار فور، منها 2,400 سلة غذائية للنازحين في محلية الفاشر استفاد منها 14,000 فرد، و400 سلة عذائية للمتضررين من الحريق في قرية أم هجاليج، استفاد منها 2,400 متضرر، كما تم توزيع 2,750 سلة غذائية في محلية ريفي سنجة بولاية سنار، استفاد منها 2,400 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

في كافة الظروف

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استجابة عاجلة مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت منطقة قرظو في إقليم بونتلاند، شملت المساعدات 1,000 سلة غذائية، تزن 90 طنًا، يستفيد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وقدّمت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في ولاية بونتلاند، شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين للوقوف مع أبناء الشعب الصومالي ودعمهم في كافة الظروف. وأوضح مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، أن المركز استجاب لنداء الاستغاثة التي أطلقتها ولاية بونتلاند بسبب الفيضانات التي اجتاحتها، حيث جرى تخصيص 3,000 سلة غذائية سيتم توزيعها على دفعات متفرقة.

2,328 كرتون تمور

2,328 أسرة مستفيدة

390 سلة غذائية رمضانية

208 أسر مستفيدة

640 حقيبة إيوائية للنازحين

3,191 مستفيدا

صعدة

اليمن

تعز

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باكستان

1,268 سلة بإقليم البنجاب

7,608 أفراد

700 سلة بلاهور

4,200 فرد

226 سلة بهاول نجر

1,356 فردا

الضفة الغربية

1,705 سلال غذائية

8,525 فرد

440 سلة في محافظة سلفيت

390 سلة في محافظة طولكرم

350 سلة في محافظة قلقيلية

525 سلة في محافظة غزة

السودان

2,800 سلة في ولاية شمال دار فور

2,400 للنازحين في محلية الفاشر

400 للمتضررين من الحريق في قرية أم هجاليج

2,750 سلة غذائية في محلية ريفي سنجة بولاية سنار