الليرة السورية تهوي.. يوم جنونيّ في أسواق العملة بسوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 05:25 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لكن حصيلة تعاملات الثلاثاء، لم تكن عادية، إذ خسرت الليرة 5% من قيمتها، في العاصمة دمشق.

وقال متعاملون في سوق الصرف بإدلب، إن التعاملات لا تتوقف بعيد المغرب، كما كانت العادة سابقاً، إذ تستمر حالات العرض والطلب حتى الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل مضاربات محمومة بين كبار الصرّافين والتجار.

وحتى الساعة 8 من مساء الثلاثاء، كانت حصيلة التعاملات ارتفاعاً في “دولار دمشق”، بمقدار 75 ليرة، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق، ليصبح “دولار دمشق”، ما بين (1545 – 1555) ليرة شراء، و(1560 – 1570) ليرة مبيع.

فيما ارتفع “دولار حلب”، 65 ليرة، ليصبح ما بين 1550 ليرة شراء، و1560 ليرة مبيع.

أما في درعا، فارتفع الدولار، 60 ليرة، ليصبح ما بين (1465 – 1475) ليرة شراء، و(1480 – 1490) ليرة مبيع.

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وارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، 50 ليرة، ليصبح ما بين 1550 ليرة شراء، و1560 ليرة مبيع.

أما في إدلب، فكانت حصيلة تعاملات الثلاثاء، حتى التوقيت المشار إليه أعلاه، ارتفاعاً بمقدار 35 ليرة، ليصبح “دولار إدلب” ما بين (1520 – 1540) ليرة شراء، و(1540 – 1550) ليرة مبيع.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو، 88 ليرة، ليصبح ما بين (1665 – 1680) ليرة شراء، و(1685 – 1708) ليرة مبيع.

أما التركية في دمشق، فارتفعت 12 ليرة سورية، لتصبح ما بين (212 – 215) ليرة شراء، و(218 – 222) ليرة مبيع.

وفي تل أبيض، ارتفع الدولار 65 ليرة ليصبح ما بين 1535 ليرة شراء، و1550 ليرة مبيع. فيما ارتفعت التركية إلى 218 ليرة شراء، و222 ليرة مبيع.

وفي شرقي دير الزور، ارتفع الدولار، 80 ليرة، ليصبح ما بين 1550 ليرة شراء، و1580 ليرة مبيع.

هذا ويحدد مصرف سورية المركزي، سعر 700 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، بما فيها، تسليم الحوالات الخارجية.