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ووفقا للموقع، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.
وخسر الريال حوالي 70 في المئة من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018، بسبب ضعف الاقتصاد وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب قوي على الدولار بين الإيرانيين الذين توجسوا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوباتها على طهران.
يذكر ان الاقتصاد ومعيشة المواطن الإيراني قد تأثرا بفعل عودة العقوبات الأميركية،فالعقوبات على صادرات النفط قلصت موارد الدولة وأرغمتها على رفع أسعار البنزين التي ضاعفت بدورها مؤشر التضخم”.
وكذلك الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي “أفقد شريحة كبيرة جدا من الإيرانيين الأمل في العيش المستقر الذي شعروا به بعيد الاتفاق النووي”. مؤكدة أنها لا تُحمّل حكومة بلادها مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بل الرئيس ترامب، الذي أصر على معاداة الإيرانيين، على حد قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط الريال الإيراني لأدنى مستوى أمام الدولار منذ أيلول 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.