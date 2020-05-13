هبوط الريال الإيراني لأدنى مستوى أمام الدولار منذ أيلول 2018

ووفقا للموقع، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

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وخسر الريال حوالي 70 في المئة من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018، بسبب ضعف الاقتصاد وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب قوي على الدولار بين الإيرانيين الذين توجسوا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوباتها على طهران.

يذكر ان الاقتصاد ومعيشة المواطن الإيراني قد تأثرا بفعل عودة العقوبات الأميركية،فالعقوبات على صادرات النفط قلصت موارد الدولة وأرغمتها على رفع أسعار البنزين التي ضاعفت بدورها مؤشر التضخم”.

وكذلك الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي “أفقد شريحة كبيرة جدا من الإيرانيين الأمل في العيش المستقر الذي شعروا به بعيد الاتفاق النووي”. مؤكدة أنها لا تُحمّل حكومة بلادها مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بل الرئيس ترامب، الذي أصر على معاداة الإيرانيين، على حد قولها.