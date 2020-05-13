روسيا “تتجاوز” إسبانيا وتحتل المركز الثاني في سبورة أكثر الدول تسجيلا للإصابات بـ “كورونا”

تجاوزت روسيا إسبانيا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد لتقفز إلى المركز الثاني في سبورة الترتيب العام لأكثر الدول تسجيلا للإصابات بالجائحة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت في روسيا، إلى حدود عشية اليوم الثلاثاء، 232 ألف حالة مؤكدة، متبوعة بإسبانيا التي سجلت 228.030 حالة، مقابل وفاة 26.920 منذ انتشار الفيروس في الجارة الشمالية للمغرب.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع عدد المصابين بـ”كوفيد 19″ إلى 4.103.000 إصابة، مع تسجيل 282.719 وفاة بسبب الفيروس، في وقت تماثل فيه للشفاء 1.37 مليون شخص.