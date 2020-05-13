عاجل.. الداخلية توقف رئيس ملحقة إدارية بالبيضاء بسبب جنازة حاشدة لشاب مقتول خرقت فيها الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، عن توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، في الدار البيضاء، وذلك لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية في حقه، بشأن خرق مواطنين لحالة الطوارئ الصحية.

وقالت الوزاة في بلاغ لها، إنه على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، اليوم الثلاثاء، بحي “درب الخير” الزنقة 15 بعمالة مقاطعة عين الشق، وذلك في ظروف تشكل خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، فقد تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، وذلك في انتظار نتائج البحث الإداري الذي تم فتحه، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية على ضوء ذلك.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا اليوم الثلاثاء، مشاهد من تشييع جنازة أحد الشباب الذي قتل بأحد أحياء عين الشق في مدينة الدار البيضاء، حيث عرفت جنازته مشاركة أعدادا غفيرة من أقاربه وأصدقائه، دون احترام لشروط وقواعد السلامة في ظروف جائحة كورونا.

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وتظهر المشاهد مشاركة عشرات الأشخاص من فئات عمرية مختلفة، في الصلاة على الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، عبر أهم شوارع المدينة باتجاه مقبرة سيدي مسعود. وأثارت مقاطع فيديو التي تم تداولها بشكل واسع مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبيرا، لما يمكن أن تشكله تجمعات بشرية مماثلة من خطر على الصحة العامة لاسيما في مدينة مثل الدار البيضاء، التي تجاوز فيها عدد المصابين 1092 حالة، وفق آخر حصيلة تفصيلية معلنة من طرف المديرية الجهوية للصحة