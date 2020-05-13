تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مشاهد من تشييع جثمان أحد الشباب الذي قتل بأحد أحياء عين الشق مدينة الدار البيضاء، حيث عرفت جنازته مشاركة أعداد غفيرة من أقاربه وأصدقاءه إلا أنها لم تحترم شروط وقواعد السلامة في ظروف جائحة كورونا.
وتظهر المشاهد مشاركة عشرات الأشخاص من فئات عمرية مختلفة، في الصلاة على الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، عبر أهم شوارع المدينة باتجاه مقبرة سيدي مسعود.
وأثارت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي استياءا كبيرا، لما يمكن أن تشكله تجمعات بشرية مماثلة من خطر على الصحة العامة لاسيما في مدينة كمثل الدار البيضاء، التي تجاوز فيها عدد المصابين 1092 حالة وفق آخر حصيلة تفصيلية معلنة من طرف المديرية الجهوية للصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاة حاشدة.. جنازة تكسر الطوارئ وقواعد السلامة بالدار البيضاء -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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