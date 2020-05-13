الشكايات ضد “سوحليفة” تتقاطر على “الهاكا”

لاتزال الشكايات تتقاطر على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب كبسولة السوحليفة، التي تعرض شهر رمضان الحالي، حيث وضع نائب رئيس بلدية القنيطرة، عزيز الكرماط، شكاية هو الآخر، حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء.

وشارك الكرماط على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الشكاية، موضحا أن “الهاكا” استلمتها منه، متمنيا أن يتم التفاعل معها، لتوقيف السلسلة.

واعتبر المسؤول في مدينة القنيطرة، في تدوينته، أن سلسلة السوحليفة تقدم “مستوى أخلاقيا متدنيا، ما تترتب عنه تبعات تهدد ذوقنا و ذوق أبنائنا”.

ومنذ بداية بث الجزء الثاني من السوحليفة على القناة الأولى، خلال رمضان الحالي، ارتفعت الأصوات منبهة إلى محتواها، وتأثيره على الأطفال، كما أكد أشخاص آخرون توجيههم شكاية ضدها إلى “الهاكا”.

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