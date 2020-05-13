مراكش.. 28 حالة شفاء جديدة من كورونا و326 شخصا لايزالون يتلقون العلاج في الجهة

تماثلت 28 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الثلاثاء، في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرة خلوها التام من فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 1212 حالة مؤكدة بزيادة 6 حالات بإقليم مراكش.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي، فإن عدد حالات الشفاء بلغ 572 في إقليم مراكش، وارتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 836 حالة شفاء بنسبة 69 في المائة من إجمالي الإصابات فيها.

وتتوزع حالات الشفاء الجديدة بين إقليمي الرحامنة 3 حالات، ومراكش 25 حالة، أكدت التحاليل المخبرية شفاءها التام من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج في المختلف المستشفيات في الجهة بلغ 326 حالة بنسبة 26 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما استقرت نسبة الوفيات في 4 في المائة.