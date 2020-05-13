ورزازات.. 13 إصابة مؤكدة جديدة و10 متعافين جدد من كورونا

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة درعة تافيلالت، اليوم الثلاثاء، أنه، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، سجلت 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تنتمي كلها إلى إقليم ورزازات.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحصيلة اليومية رفعت العدد في جهة درعة تافيلالت إلى 584 حالة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن الحالات، التي كشفت التحليلات المخبرية أنها مصابة بالفيروس، موزعة بين أقاليم ورزازات (501)، وميدلت (52)، وزاكورة (14)، وتنغير (10)، والرشيدية (7).

كما أشارت معطيات المديرية إلى تسجيل شفاء 10 أشخاص في جهة درعة تافيلالت، ينتمون جميعهم إلى إقليم ورزازات، حيث تبين بعد إجراء التحاليل الطبية، والسريرية خلوهم من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين بجهة درعة تافيلالت إلى 460 شخصا، بنسبة تناهز 79 في المائة.

وبحسب التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء، فسجلت 387 حالة في إقليم ورزازات، و45 حالة في إقليم ميدلت، و12 حالة في إقليم زاكورة، و9 حالات في إقليم تنغير، و7 حالات في إقليم الرشيدية.

Advertisements

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي حول احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى الجهة، 3564 حالة.

وتتوزع هذه الحالات المستبعدة بين أقاليم ورزازات (1300 حالة)، وميدلت (974 حالة)، والرشيدية (525 حالة)، وتنغير (423 حالة) وزاكورة (342 حالة).

وتهيب المصالح الصحية بسكان الجهة الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.

وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم، (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المملكة إلى 6418 حالة.