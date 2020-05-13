شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 353 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة. ووفقا للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.

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