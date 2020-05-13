شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات الصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو أيار مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية إن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي.

كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو أيار مقابل 15 حالة قبلها بيوم.