فنزويلا تمدد تأهبها شهرا لمواجهة فيروس كورونا

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حالة التأهب" على المستوى الوطني لمدة 30 يوما، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



وتطرق مادورو في كلمة بالتلفزيون الوطني، إلى أسعار النفط، قائلا :إن " سعر النفط الفنزويلي يبلغ 14 دولار للبرميل، أي بأقل من تكلفة الإنتاج"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقع أن يستقر سعر النفط عند حوالى 40 دولار للبرميل، موضحا أن الاستقرار، والسعر الجيد للنفط هو أساس استقرار الأسواق والاقتصادات والنظام المالي العالمي.

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وتسلمت فنزويلا أكثر من 46 طنا من المعدات الطبية أرسلتها الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، بحسب وزير الصحة كارلوس ألفارادو في تصريح صحفي من مطار كاراكاس مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألفارادو قوله :إن الصين أرسلت 80 ألف اختبار "بي سي آر" للكشف عن الفيروس".

وأضاف :أن " بلاده تسلمت نحو 4 ملايين قناع وجه وقفازات، مشيرا إلى ان بلاده تسلمت ما إجماليه حوالي 300 طن من المعدات الطبية من الصين".

وفي محاولة لكبح تطوّر الفيروس، أصدر الرئيس نيكولاس مادورو مرسوما يوم 17 مارس/آذار يقضي بفرض حجْر شبه تامّ على نحو 30 مليون فنزويليّ.