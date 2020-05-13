شكرا لقرائتكم رئيس وزراء تونس: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن بلاده ترغب في إيجاد حل للوضع في ليبيا، مضيفا أن تونس "لن تسمح" بتقسيم ليبيا وستعملُ بكافة الإمكانيات لدعم الاستقرار وتقويةِ الاقتصاد المشترك.

وأكد الفخفاخ أن تونس هي أكثرُ بلدٍ تضرر من الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن الملف الليبي في المرحلة القادمةهو من أولويات حكومته.

وقال الفخفاخ إن بلاده مع الشرعية الدولية ومع الحل الليبي-الليبي، رافضا أي مشروعٍ لتقسيم ليبيا

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وأوضح أن تونس ضد أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن بلاده ستلعب دورا أكثر فاعلية في الحوار الليبي لتحقيق الاستقرار .

يذكر أن هذا الأسبوع، تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، حيث شنّ الطرفان هجمات وهجمات مضادّة على عدّة جبهات، تمحورت حول قاعدة الوطية العسكرية الجوية وعلى عدّة محاور في طرابلس.