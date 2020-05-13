شكرا لقرائتكم كورونا.. زهاء 1900 وفاة بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 إلى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

وفي سياق متصل كشف الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الثلاثاء عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات طارئة إلى ملايين الأسر الأميركية.

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والتشريع الذي يحمل اسم "قانون الابطال" تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديموقراطية ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.

لكن القانون المكون من 1,815 صفحة واجه معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارىء.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إنه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا.

والجدير ذكره أن تامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والانعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2,2 تريليون دولار.