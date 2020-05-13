شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لتوقف مجزر 15 مايو بعد يومين من افتتاحه بتكلفة 140 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن توقف العمل فى مجزر 15 مايو بعد الافتتاح بيومين فقط.

وقال البلتاجي، فى طلب الإحاطة، إنه تم افتتاح مجزر 15 مايو المقام على مساحة 7 أفدنة ثم توقف العمل به بعد يومين فقط من افتتاحه بعد تكلفة قدرها 140 مليون جنيه على مدار 15 عاما، بسبب ملاحظات وعيوب فنية أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة، وذلك بعد تحديث خطوط الإنتاج ليصبح مجزر آلى، ويضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 2000 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر، وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، بالاضافة الى كاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

وفى هذا الصدد، تساءل البرلمانى عن أسباب توقف العمل بمجزر 15 مايو بعد افتتاحه بيومين اثنين فقط بعد تكلفة قدرها 140 مليون جنيه، وتكثيف الجهود من جانب إدارة التفتيش الفنى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعى بكل جد واهتمام لحله وتذليل كل العقبات.

وأشار البلتاجي، إلى أن هذا المجزر يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات، وسيخدم بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب انه سيخفف الضغط على مجزر البساتين الذى يخدم أحياء المعادى والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.