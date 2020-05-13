تعرف على أهداف مد إيقاف تحصيل ضريبة الأطيان لعامين جديدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان . وينص مشروع القانون على أن تمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143لسنة 2017 المشار إليه. ونرصد الأهداف التى يسعى إليها القانون فى هذا التعديل: - تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين على الإنتاج الزراعى Advertisements - تشجيعا لزيادة الإنتاج الزراعى - دعم الفلاح فى ظل أزمة كورونا الحالية وحثه على استكمال العمل - جاء التعديل نظرا لأن مدة الوقف أوشكت على الانتهاء فى يوليو المقبل وتحتاج استحداث جديد بالمد - ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة

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