شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": من المتوقع أن تصل موازنة الصحة إلى 100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر ستحصل على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه لن يتأثر المواطن بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن المبادرات التي تعلن عنها البنوك نتيجة ما حصلته من مكاسب خلال الـ5 سنوات الماضية، مؤكدا أنه من المتوقع أن تصل موازنة وزارة الصحة إلى 100 مليار، موضحا أننا سنكون أمام موازنة تقشفية نظرا لأزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه تم تطبيق جميع الاحتياطات للنواب والحكومة وأمانة اللجنة، والكل يرتدى الكمامات من أعضاء اللجنة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالبت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بتقديم خطة عمل بشأن معدلات التشغيل وخطة الحد من البطالة في السنة المالية الجديدة المقبلة 2020/2021.

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وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، التي أضرت بالعالم كله اقتصاديا، وأثرت بالسلب كذلك علي الوضع الاقتصادي في مصر شأنها شأن باقي الدول، لذلك متوقع ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد المتعطلين عن العمل، مما يتطلب وضع خطة لمواجهة هذه الأزمة لضمان عدم انخفاض معدلات التشغيل والحد من البطالة، وآليات حماية الشباب والعمال من فقدان بعض فرص العمل بسبب الجائحة.

وأشار المراغي، إلي ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب لرفع معدلات التشغيل، وزيادة الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات لاستيعاب عدد كبير من العمالة من ناحية، ودعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.

ومن ناحية أخري، أوضح المراغي أن هناك أنشطة عديدة تأثرت بالسلب بسبب جائحة وباء كورونا، مثل العاملين بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وغيرها، ولابد من إيجاد حلول تضمن حماية هذه الفئات وأسرهم، وعدم تعطلها عن العمل، وفي الوقت ذاته تضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى وتفشي الوباء.