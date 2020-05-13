دبي تسمح بإعادة فتح الحدائق العامة وشواطئ الفنادق بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ):

قررت إمارة دبي إعادة فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية، والسماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة أمام النزلاء، بشروط تهدف للحد من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إغلاق دام عدة أسابيع.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان صباح اليوم الأربعاء إنها قررت تطبيق تخفيف جزئي على قيود الحركة في الإمارة.

وأوضحت أنها سمحت بفتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأية تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، علاوة على السماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة أمام النزلاء، وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص.

كما سمحت للمتاجر بتطبيق سياسة إعادة واستبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين.

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وبالنسبة للمواصلات العامة، سيتم استئناف رحلات الترام، ووسائل النقل البحرية، ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك وفق أوقات محددة.

إضافة إلى ذلك، سيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة، وتشمل ركوب الدراجات والرياضات المائية على أنواعها والقفز بالمظلات، مع الحفاظ الكامل على جميع التدابير الوقائية.

يشار إلى أن دبي طبقت تقييدا كاملا للحركة على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أسابيع الشهر الماضي للحد من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خفضته إلى 8 ساعات، وسمحت مؤخرا بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.