التعليم تعلن أرقام الدعم الفني لمنصة أدمودو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لـ منصة edmodo التعليمية. وأضافت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن التواصل مع هذه الأرقام، يوميًا من الساعة 9 ص إلى 5 م، وكذلك عبر "واتساب" من الساعه 8 م حتى 12 منتصف الليل. ويمكن التواصل من خلال الارقام التالية:

01029686337 - 01113326412 - 01122002816

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787

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واتس اب علي :

01016469475 - 01028252398 - 01227086089

01113326412- 01029686337 - 01226014787

تليجرام :

01122002816 - 01113326412 - 01029686337

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