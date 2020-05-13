فنزويلا تتسلم معدات طبية من الصين للمساعدة في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):
تسلمت فنزويلا أكثر من 46 طنا من المعدات الطبية أرسلتها الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، حسبما قال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو في تصريح تلفزيوني من مطار كاراكاس مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألفارادو أن الصين أرسلت 80 ألف اختبار "بي سي آر" للكشف عن الفيروس.
وأضاف الوزير أن بلاده تسلمت نحو 4 ملايين قناع وجه وقفازات، مشيرا إلى ان بلاده تسلمت ما إجماليه حوالي 300 طن من المعدات الطبية من الصين.
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