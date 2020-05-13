بـ533 وفاة، مصر الأولى إفريقيًّا في وفيات "كورونا"

وكالات- أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تصدّر مصر قائمة البلدان في القارة السمراء من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم، الثلاثاء 12 ماي 2020، أن عدد الإصابات في القارة الإفريقية إرتفع إلى 66 ألفا و373، إثر تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة.

وتوفي 46 شخصا بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في إفريقيا إلى ألفين و336، في حين بلغ عدد المتعافين 23 ألفا و95.

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وتأتي مصر في المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الوفيات بـ533 حالة، تليها الجزائر بـ507، ثم جنوب إفريقيا بـ206، والمغرب بـ188، ونيجيريا بـ150، والكاميرون بـ114.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و271 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و535 آلفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.