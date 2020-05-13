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فتح التسجيل الصيفي بجامعة الحدود الشمالية في السعودية

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.2020ميلادي
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل، أن التسجيل يتم عن طريق الخدمة الذاتية ابتداءً

من يوم الثلاثاء الموافق  ثالث ايام عيد الفطر المبارك الموافق 26/5/2020  ولمدة 48 ساعة ،للطلبة المتوقع تخرجهم، وللمقررات العامة لباقي الطلبة الخميس الموافق خامس ايام العيد ولمدة اسبوع من تاريخه وفقا للاماكن الشاغرة من المقاعد، مشيرة إلى أن الطالب المسجل في الفصل الصيفي لا يمكنه التقديم على خدمة التحويل من كلية لأخرى.
 
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