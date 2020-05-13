فتح التسجيل الصيفي بجامعة الحدود الشمالية في السعودية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح التسجيل للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ.2020ميلادي
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل، أن التسجيل يتم عن طريق الخدمة الذاتية ابتداءً
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