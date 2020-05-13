السودان.. 80 حالة وفاة و1661 إصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 03:20 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأفادت الوزارة في بيان، بشفاء 12 شخصًا في العاصمة الخرطوم ليرتفع عدد المتعافين إلى 173، حالة.

وسجلت العاصمة الخرطوم، بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة، 104 حالات لليوم الثلاثاء، و21 حالة بولاية الجزيرة (وسط)، و8 حالات في القضارف (شرق)، وحالة في سنار (جنوب).

وتتفاقم أزمة فيروس كورونا في العاصمة الخرطوم بعد 25 يومًا من الحظر الشامل على المدينة، وتنسحب الأزمة على تلقي المواطنين الخدمات الصحية العامة بالمستشفيات ما أدى إلى وفيات عديدة لحالات طارئة بسبب عدم وجود مستشفيات في الخدمة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بحوالي 190 ألف شخص في أفريقيا يمكن أن يموتوا بسبب مرض كوفيد-19 في العام الأول من الجائحة، مشيرة إلى أن المرض قد في القارة لسنوات عدة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقدر بنحو 44 مليون نسمة من القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة قد يصابوا خلال الفترة نفسها بالفيروس، وفقا لتقديرات المنظمة بناء على نموذج تقديري لسبع وأربعين دولة أفريقية.

لكن العدد المتوقع للإصابات والوفيات مبني على افتراض عدم اتخاذ إجراءات احتواء. في الحقيقة، طبقت 43 دولة افريقية إجراءات لتقليل تفشي الفيروس، تتراوح بين إغلاقات في أنحاء البلاد إلى فرض قيود على المدن الكبيرة وحظر التجول وإغلاق المدارس ومنع التجمعات.

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وأعلنت أكثر من 52 ألف حالة إصابة مؤكدة فضلا عن 2074 وفاة مرتبطة بالمرض في دول أفريقية، وفقا لإحصائيات نشرتها الجمعة المراكز الأفريقية للتحكم والوقاية من الأمراض، فيما ارتفع العدد الإجمالي بأكثر من 42 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

لكن يبدو أن المرض ينتشر أبطأ في أنحاء أفريقيا مقارنة بأوروبا، حسب تقرير منظمة الصحة.

ويقول مسؤولون إن ذلك ربما يكون بسبب ضعف الملاحظة أو خطوط النقل الأقل تطورا.

وفي هذا الصدد قالت د. ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة العالمية ومقرها برازافيل في جمهورية الكونغو “بالرغم من أن كوفيد-19 لن ينتشر بشكل هائل في أفريقيا كما انتشر في أماكن أخرى في العالم، فإنه على الأرجح سيكمن في بؤر انتقال”.

وأضافت أن التفشيات على الأرجح ستصل إلى الذروة خلال نحو شهر بعد بدء انتشار الفيروس بشكل واسع في التجمعات.

وتابعت في مقابلة عبر الفيديو “يمكن أن يصبح كوفيد-19 أساسيا في حياتنا لعدة سنوات مقبلة ما لم يتخذ توجه فعال من عدد من الحكومات في المنطقة.

“نحتاج إلى إجراء الفحص، والتتبع، والعزل، والعلاج.”