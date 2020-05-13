ليبيا..الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية شرقي مصراتة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 03:20 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات شرقي مدينة مصراتة، الثلاثاء.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تُركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية في منطقة الشويرف – غرب منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حربا ضد الإرهاب لأجل تحرير طرابلس التي تقع في قبضة الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

وحرصت تركيا على إرسال دفعات كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بحسب ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن المقاتلين الأجانب، لم يستطيعوا إنجاز ما كانت تطمح إليه أنقرة.

وأورد المرصد، مؤخرا، أن مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، صاروا يرفضون الذهاب إلى ليبيا، سواء بسبب تبخر المغريات المالية التي تعدُ بها تركيا، أو لأنهم يدركون صعوبة المعركة التي تنتظرهم في ليبيا، من جراء حزم الجيش الليبي في التصدي للميليشيات المتشددة وعناصر الإرهاب.

إسقاط 90 طائرة

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وتمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 90 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل 2019.

وخلال الشهر الماضي، دمّر الجيش الوطني الليبي أكثر من 13 طائرة عسكرية ومسيرة تركية، كما استهدف بغارات جوية غرفةَ التحكم بالمسيّرات التركية، في قاعدة معيتيقة.

وفي حصيلة شهر مارس الماضي، قتل أكثر من 15 جندياً تركياً، ونحو 120 من المرتزقة، الذي يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق. كما أسقط الجيش الوطني الليبي 12 مسيّرة تركية.

أما في شهر فبراير الماضي، اعترفت أنقرة رسمياً بوجود مقاتلين سوريين وأتراك في ليبيا، وكذلك بسقوط قتلى أتراك في المعارك، من دون أن تحدّد عددهم.

وسجّل شهر يناير الماضي بداية الخسائر البشرية التركية في ليبيا، بعد مقتل 3 جنود أتراك، وإصابة 6 آخرين. وكذلك أسقط الجيش الوطني الليبي نحو 5 مسيّرات تركية.

ورغم هذه الفاتورة الباهظة، بحسب خبراء، يمعن أردوغان في جر بلاده إلى دولة بعيدة، لأجل خدمة أجندته التوسعية، من خلال الرهان على التقارب الإيديلوجي مع الحركات المتشددة واستغلال الفوضى التي أعقبت أحداث 2011.