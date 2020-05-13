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المغرب يمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر بسبب كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 03:20 صباحاً - مشاركة

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قرر المغرب، الثلاثاء، تمديد إغلاق المدارس حتى سبتمبر الذي يصادف موعد الدخول المدرسي المقبل مع الاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا، في سياق إجراءات التصدي لانتشار جائحة ، بحسب ما أعلن وزير التربية الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزير سعيد أمزازي قوله إن التحاق التلاميذ بالمدارس سيتم في سبتمبر المقبل، حيث علقت الدراسة في المملكة منذ منتصف مارس بسبب تداعيات الوباء، مع اعتماد نظام للدروس عن بعد.

وستفتح المدارس استثناء في يوليو لاستقبال المرشحين لامتحان السنة الثانية بكالوريا، على أن تجرى امتحانات السنة الأولى في سبتمبر، بحسب ما أضاف أمزازي الذي كان يتحدث خلال جلسة للغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

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ونوه وزير التربية الوطنية إلى أن أسئلة امتحان البكالوريا ستهم حصريا الدروس التي لقنت للمرشحين إلى غاية تعليق الدراسة، مؤكدا “تفعيل عدد من التدابير والاجراءات الوقائية حفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص”.

وأشار أيضا إلى تخصيص شهر سبتمبر لتقديم دروس للتقوية والدعم للتلاميذ، مشددا على استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الحالي.

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس وحتى 20 مايو للتصدي لانتشار الوباء.

وأصاب “كوفيد-19” حتى مساء الثلاثاء 6418 شخصا في المغرب، بينهم 188 توفوا مقابل تعافي 2991 مصابا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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