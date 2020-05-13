شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق والان نبدء بالتفاصيل
وشدد فى اتصال، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.
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