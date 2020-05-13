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«أبو الغيط» يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق

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أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه، في مواجهة التحديات التي يمر بها، وحرصها على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية للعراق وشعبه.

وشدد فى اتصال، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

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