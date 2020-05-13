شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل ألف وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 1,342,594 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 80,820 حالات وفاة.
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