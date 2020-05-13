شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل ألف وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 18,106 إصابات مؤكدة و 1,064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 1,342,594 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 80,820 حالات وفاة.

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