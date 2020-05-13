شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: آلاف المشايخ وأبناء القبائل مع الشرعية لاستعادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التحاق الآلاف من مشايخ وأبناء القبائل في محافظات (صنعاء، إب، عمران، حجة، وريمه) المتواجدين في محافظة مأرب بمطارح نصبت في المحافظة لدعم واسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال في معركة استعادة الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

‏وأوضح أن فكرة المطارح ارتبطت بلحظات المقاومة الأولى، وتشكل النواة المسلحة الشعبية، حيث أسست قبائل مأرب ما عرف بمطارح نخلا والسحيل نهاية 2014، وكانت بداية تأسيس المقاومة الشعبية والكفاح المسلح لصد عدوان الميليشيات الحوثية، وكان لها الأثر الكبير في إلحاق هزيمة ماحقة بها إبان محاولاتها اجتياح مأرب.

وأشاد‏ الإرياني بالمواقف الوطنية الشجاعة واستمرار الزخم الشعبي عبر توافد الآلاف من أبناء هذه المحافظات إلى هذه المطارح.

وأضاف: إن هذا الإقبال تأكيد للدعم والإسناد الشعبي للحكومة الشرعية والجيش الوطني، وحجم التلاحم القبلي والشعبي مع الجيش الوطني في مواجهة مرتزقة إيران «الميليشيات الحوثية».

من جهة أخرى، حثت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، المجلس الانتقالي، على الالتزام باتفاق الرياض الذي تم في نوفمبر الماضي، بعد أن دعا رئيس المجلس الانتقالي الإثنين القوات الجنوبية إلى الاستعداد وحث أهالي المنطقة على «الدفاع عن المكاسب الوطنية».

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وأكدت الحكومة اليمينة أنها ستتصدى لأي تمرد مسلح، مضيفة إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض وقف تصعيد الموقف، بعد إعلانه الإدارة الذاتية الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض الاستجابة لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي للتراجع عن خطوة إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.

وأضاف إن الجيش سيقوم «بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين».

وحث الحضرمي، المجلس، على تنفيذ اتفاق الرياض الذي توسطت بشأنه المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي؛ لنزع فتيل التوتر، بعدما سيطر المجلس على عدن لفترة وجيزة في أغسطس.