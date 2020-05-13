شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح النظام الغذائي العالمي بات ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية أن وباء كورونا كشف ضرورة إصلاح النظام الغذائي العالمي.

وبحسب مقال للدكتور «روبين اتشيفيريا»، رئيس لجنة التكثيف الزراعي المستدام، فإن تداعيات الوباء دفعت الأوربيين إلى التهافت على شراء الموارد وتكديسها، وأدت بالدول الآسيوية إلى حظر تصدير الأرز، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أفريقيا.

وأشار إلى أن هذا كله يعني هشاشة نظامنا الغذائي العالمي، مضيفًا: «يهدد الطلب المتزايد على السلع، بالإضافة إلى الاضطراب والغموض، بحدوث أزمة غذائية عالمية جديدة على خلفية تفشي الوباء».

وتابع بقوله: «رغم ذلك، نظرًا للضرورة الملحّة الناجمة عن صدمة الفيروس، فقد شهدنا أيضًا مدى السرعة التي يمكن بها تطبيق التدابير المبتكرة للحد من تأثير الفيروس على الأمن الغذائي».

ونوّه إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك إنشاء قنوات خضراء في الصين لإعطاء الأولوية للمنتجات الطازجة ذات القيمة الغذائية.

وأضاف: «أيضًا تخلت جميع دول أوروبا عن قيود السفر المفروضة على العمال الموسميين الذين يسهمون في الإبقاء على إمدادات غذائية ثابتة. وفي الهند، جرى استثناء التجارة الإلكترونية والأعمال التجارية الزراعية من القيود لحماية المستهلكين وأسواق المواد الغذائية».

وأوضح أن هذا يكشف أن لدينا السبل والوسائل لتحويل سلاسل الإمدادات الغذائية بسرعة كبيرة عندما تجبرنا الظروف.

وأردف بقوله: «رغم ذلك، فالتحدي الأكبر هو أن الضغط على نظام الغذاء العالمي سيستمر حتى بعد انحسار الجائحة، نتيجة لتزايد عدد السكان مع الاحتياجات الناشئة في بيئة متغيّرة».

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ولفت إلى أن الحل يكمن في إيجاد طرق لتكثيف إنتاج الغذاء الآمن ذي القيمة الغذائية بشكل مستدام على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن هذا لا يضمن فقط أن يكون العالم قادرًا على تحمّل الصدمات مثل تفشي المرض، ولكن أن يكون قادرًا أيضًا على تلبية زيادة الطلب الهائلة دون المزيد من المساس بالموارد الطبيعية.

وتابع: «يحتاج العالم إلى معالجة قضية الجوع العالمي من أجل تحقيق تحول منهجي لا يكتفي بالاعتماد على التقدم التكنولوجي المنفصل أو الدعم السياسي الجزئي المؤقت».

وأردف بقوله: «ينبغي علينا تطوير الآليات التي تدفع النظام الغذائي العالمي إلى أن يتطور ويتبنى ابتكارات جديدة، سواء كانت مؤسسية أو عملية أو فنية أو مالية أو سياسية».

وأوضح الكاتب أن من بين الحوافز لتحقيق ذلك ما يُطلق عليه الالتزامات المسبقة للسوق، والتي تسمح للحكومات أو الممولين بتأمين سوق للمنتجات الجديدة قبل تطويرها.

وتابع: كانت هذه الالتزامات المسبقة إستراتيجية ناجحة في دعم تطوير اللقاحات، والتي تضمن بذل جهود علمية مكلفة رغم عدم ضمان النجاح.

وأشار إلى أنه بتطبيق نفس النهج يمكن تكثيف الزراعة المستدامة، وتحفيز تطوير التقنيات والابتكار التي تزيد الإنتاجية والكفاءة.

وأوضح أنه بذلك يمكن إنشاء أفضل القنوات لتقديم الابتكارات والمساعدة في ضمان وصول الأدوات والخدمات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين.

وتابع يقول: على سبيل المثال، يمكن الاستفادة بشكل أفضل من التوسع في استخدام الهواتف المحمولة عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ لتقديم دعم فردي مخصص للمزارعين، بدلًا من استخدام خدمات الإرشاد التقليدية الشخصية.