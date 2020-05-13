شكرا لقرائتكم خبر عن أوجه صرف الحزمة التمويلية الأولى لصندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق صندوق النقد الدولى، أمس الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.

وستساعد أداة التمويل السريع على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.

ونرصد أوجه صرف الحزمة التمويلية الأولى وأبرز التفاصيل عنها :



- تستهدف مواجهة تداعيات كورونا ستصل إلى القاهرة خلال أيام بعد الموافقة عليها.

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- جوانب الصرف ستكون فى توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبى للاقتصاد المصري.

- وسيكون فى الانفاق على القطاع الصحى خاصة فى ظل أزمة كورونا.

- سيتم استخدام جزء أيضا فى تدعيم القطاعات الأكثر تضرراً وفقاً للمبادرات المعلنة مسبقا من قبل المؤسسات المختلفة.

- القرض حصلت عليه 40 دولة وليس مصر فقط.

- لن يمس المواطن بأى أعباء جديدة.