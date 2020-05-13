شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: استمرار انعقاد الجلسات واتخاذنا كل الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وكيل مجلس النواب، محمود الشريف، رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة المصرية تأخذ إجراءاتها الوقائية بمنتهى الاحترافية، إلا أن مصر بجميع مؤسساتها تعمل بشكل كبير لتخفيض معدلات الإصابة اليومية بالفيروس في مصر، موضحا أن جلسات مجلس النواب ستظل في انعقادها، وبالنسبة للنائبة شيرين فراج، كانت كثير الحركة ودائمة النشاط، وأصيبت بالفيروس كأي مواطن مصري عادي، وهي كدكتورة جامعية عندما شعرت بأعراض أبلغت وزارة الصحة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أنه تواصل مع الدكتورة شيرين ولمعرفة حالتها وهي في صحة جيدة، مؤكدا أن هناك تشريعات اقتصادية وسياسية واجتماعية تتطلب استمرار انعقاد جلسات البرلمان، ونجح البرلمان في أن يكون صورة مثلى في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، سواء في التباعد الاجتماعي أو التعقيم المستمر.

وأوضح وكيل البرلمان، أن هناك تواصل دائم بين النواب وإصابة النائبة شيرين لن يؤثر على انعقاد المجلس، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لسن قوانين وتشريعات هامة لاستمرار أنشطتها الاقتصادية وفي ظل التحديات التي تواجهها الدولة حاليا.